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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев заявил, что СБР не будет допускать к стартам спортсменов, пропускавших допинг-тесты

В сентябре биатлонистка сборной России Маргарита Васильева была дисквалифицирована за пропуск трех допинг-тестов во внесоревновательный период в течение 12 месяцев

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Союз биатлонистов России в соответствии с новыми контрактами не будет допускать к международным стартам спортсменов, имеющих определенное количество предупреждений о нарушении антидопинговых правил. Об этом журналистам на пресс-конференции в ТАСС сообщил глава СБР Владимир Драчев.

В сентябре нынешнего года биатлонистка сборной России Маргарита Васильева была дисквалифицирована на полтора года за нарушение антидопинговых правил. Причиной стал пропуск трех допинг-тестов во внесоревновательный период в течение 12 месяцев.

"В наших контрактах указана антидопинговая программа России. Если внимательно прочитать, то можно увидеть, что в них прописано все, вплоть до пропуска теста. Нам бы не хотелось повторять [ситуацию с Васильевой], поэтому в договорах на следующий год будет прописано, что если у спортсмена есть определенное количество "флажков", то он не будет участвовать [в международных соревнованиях]", - сказал Драчев.

Теги
Драчев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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