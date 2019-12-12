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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Глава СБР Драчев ожидает жесткого разговора с исполкомом Международного союза биатлонистов

Стороны обсудят решение Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что его ждет жесткий разговор с исполнительным комитетом Международного союза биатлонистов (IBU) на тему санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом Драчев сообщил журналистам на пресс-конференции в ТАСС.

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Глава СБР Драчев заявил, что решение WADA является ожидаемым, но необъективным

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России. Встреча Драчева с исполкомом IBU состоится в субботу в рамках второго этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

"В пятницу выезжаем в Хохфильцен, встречаемся, посмотрим, что там будет. Разговор, думаю, будет жестким. Команда находится под жестким психологическим прессингом. Не внутри биатлона, а снаружи", - сказал Драчев.

"Мы как СБР выступаем за персонифицированную ответственность - спортсмен-тренер-врач. И если происходит случай, нам бы хотелось, чтобы в этом участвовали все специалисты", - добавил глава СБР.

Второй этап Кубка мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 13 по 15 декабря.

Теги
Драчев, Владимир ПетровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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