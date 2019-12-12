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Зимние олимпийские виды спорта

СБР нацелен на омоложение сборной России по биатлону

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев отметил, что были проанализированы предстоящие решения Всемирного антидопингового агентства

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) нацелился на стратегическое омоложение женской и мужской национальных команд России. Об этом журналистам на пресс-конференции в ТАСС заявил глава СБР Владимир Драчев.

"В преддверии сезона мы проанализировали предстоящие решения Всемирного антидопингового агентства (WADA). Вы видели наши действия, которые мы предпринимали заранее - формирование команды на чемпионат мира, мы заранее готовились к этому и набирали молодых спортсменов. Они должны набраться опыта, и в целом такое движение идет. Мы нацелились на стратегическое движение - омоложение команды", - сказал Драчев.

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. К участию в этих стартах они будут допускаться в качестве нейтральных спортсменов, причем право выступать получат только спортсмены, которые докажут непричастность к нарушению антидопингового кодекса в соответствии с условиями, которые определит WADA.

Теги
Драчев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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