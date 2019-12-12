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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Глава Союза биатлонистов России поддерживает предложение о проведении альтернативных игр

Ранее такую идею выдвинул вице-спикер Госдумы Петр Толстой
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев согласен с предложением провести альтернативные игры, если российские спортсмены не смогут выступить в полном составе на Олимпийских играх. Об этом Драчев сказал на пресс-конференции в ТАСС.

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Исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

"Я слышал предложение про альтернативные игры, - сказал Драчев. - В целом согласен. Надо использовать наши спортивные объекты".

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой в программе "Время покажет" на Первом канале заявил, что России необходимо организовать свои спортивные первенства, бойкотируя летнюю Олимпиаду в Токио 2020 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, можно ли считать слова депутата официальной позицией властей страны, заявил ТАСС, что Толстой высказал личное мнение.

Альтернативные спортивные игры в России проходили во время зимней Олимпиады 2018 года, в них участвовали спортсмены, не сумевшие получить от Международного олимпийского комитета (МОК) допуск для участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российские спортсмены не могли соревноваться под российским флагом из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР), членство было приостановлено 5 декабря 2017 года и восстановлено 28 февраля 2018 года. Зимние Олимпийские игры прошли с 9 по 25 февраля 2018 года.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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