Все билеты на матчи Кубка Первого канала с участием сборной России по хоккею проданы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Все билеты на матчи сборной России по хоккею в рамках Кубка Первого канала проданы. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря. Сборная России на "ЦСКА-Арене" в Москве сыграет с командами Швеции (12 декабря) и Чехии (14 декабря). 15 декабря на футбольном стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге российские хоккеисты встретятся с финнами.

"Все билеты на матчи российской сборной проданы. В том числе и на игру в Санкт-Петербурге", - сказал Ротенберг.

Кубок Первого канала является вторым этапом Евротура. После первого этапа в турнирной таблице Евротура лидируют чехи (8 очков), одержавшие победы во всех трех матчах Кубка Карьяла. Второе место занимает сборная Финляндии (7 очков), российская команда располагается на третьей строчке (2), замыкают таблицу шведы (1).