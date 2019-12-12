Поветкин заявил, что не поехал бы на Олимпийские игры под нейтральным флагом

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин не стал бы принимать участие в Олимпийских играх под нейтральным флагом. Об этом спортсмен сообщил журналистам на пресс-конференции.

Исполком Всемирного антидопингового агентства 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны, к участию в этих стартах они будут допускаться в качестве нейтральных спортсменов. В понедельник генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил порталу Sport24, что сборная не поедет на Олимпиаду в нейтральном статусе.

"Конечно, Олимпиада для спортсмена - это все, большое дело всей их жизни. И то, что нас опять отстранили, я считаю несправедливым. Хочется, чтобы наши ребята поехали на Олимпиаду", - сказал Поветкин.

"Я затрудняюсь сказать что-то по поводу заявления федерации. Конечно, хочется поехать со своим флагом, выступать за страну, тут я не отвечу - это мнение каждого личное. Я считаю, если спортсмен хочет ехать - он должен ехать, все равно все знают, за какую страну он выступает. Я бы под нейтральным флагом не поехал", - добавил спортсмен.

Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года, также в его активе золото мирового первенства (2003). На профессиональном ринге в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья.