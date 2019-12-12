Купцова намерена покинуть пост вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики

ТАСС, 12 декабря. Серебряный призер чемпионата мира 2003 года в прыжках в высоту Марина Купцова заявила о намерении уйти с должности вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

"Вице-президент ВФЛА Марина Купцова заявила о желании сложить полномочия вице-президента ВФЛА и члена президиума ВФЛА", - говорится в сообщении.

Ранее Купцова сообщила ТАСС, что считает нецелесообразным нахождение в президиуме ВФЛА, однако не исключает возможности выдвижения на пост президента организации. 11 декабря пост вице-президента покинул главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский. В ВФЛА сохранил пост один вице-президент - Юлия Тарасенко, исполняющая обязанности главы федерации.

Купцовой 37 лет, в ее активе серебро чемпионата мира 2003 года, а также серебро чемпионата Европы (2002) и золото европейского первенства в помещении (2002). Пост вице-президента ВФЛА Купцова заняла в декабре 2016 года.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА пройдет 28 февраля. Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА на фоне допингового скандала.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в World Athletics в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартам только в нейтральном статусе.