{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг-скандал вокруг российского спорта

Купцова намерена покинуть пост вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики

Также она решила снять с себя полномочия члена президиума ВФЛА

ТАСС, 12 декабря. Серебряный призер чемпионата мира 2003 года в прыжках в высоту Марина Купцова заявила о намерении уйти с должности вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

На эту тему

"Вице-президент ВФЛА Марина Купцова заявила о желании сложить полномочия вице-президента ВФЛА и члена президиума ВФЛА", - говорится в сообщении.

Ранее Купцова сообщила ТАСС, что считает нецелесообразным нахождение в президиуме ВФЛА, однако не исключает возможности выдвижения на пост президента организации. 11 декабря пост вице-президента покинул главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский. В ВФЛА сохранил пост один вице-президент - Юлия Тарасенко, исполняющая обязанности главы федерации.

Купцовой 37 лет, в ее активе серебро чемпионата мира 2003 года, а также серебро чемпионата Европы (2002) и золото европейского первенства в помещении (2002). Пост вице-президента ВФЛА Купцова заняла в декабре 2016 года.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА пройдет 28 февраля. Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА на фоне допингового скандала.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в World Athletics в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартам только в нейтральном статусе.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Реклама на ТАСС
КХЛ
Роман Ротенберг: ФХР надеется поднять интерес к хоккею в Китае в ближайшие годы
Китайский клуб "Куньлунь" выступает в КХЛ с 2016 год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС