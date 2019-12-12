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Бокс

Рябинский: Поветкин пока не планирует боксировать на территории России

Последний бой россиянин провел против американца Майкла Хантера

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин на данный момент не планирует проводить бои на территории России. Об этом заявил на пресс-конференции глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

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Последний бой 40-летний спортсмен провел в субботу в Саудовской Аравии. Поединок за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе с американцем Майклом Хантером завершился ничейным результатом. После боя оба соперника выразили желание провести повторный поединок.

"Я пока не готов сказать о том, когда Поветкин побоксирует в России. У нас большинство боксеров выступают за рубежом", - сказал Рябинский.

Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года, также в его активе золото мирового первенства (2003). На профессиональном ринге в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья.

Теги
Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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