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Футбол в России

Футболист "Локомотива" Чорлука заявил, что восстановится от травмы через две недели

Капитан железнодорожников получил повреждение в матче против "Атлетико" в среду

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Хорватский защитник российского "Локомотива" Ведран Чорлука заявил, что через две недели полностью восстановится от травмы, полученной в гостевом матче Лиги чемпионов против испанского "Атлетико". Об этом Чорлука написал в Instagram.

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В среду "Локомотив" уступил "Атлетико" со счетом 0:2 в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. На 69-й минуте капитан "Локомотива" Чорлука получил травму голеностопа, в результате чего покинул поле на носилках.

"Спасибо всем за теплые слова, через две недели я буду готов на 100%", - написал Чорлука.

"Локомотив" завершил выступление в текущем сезоне Лиги чемпионов на последнем месте в группе и не сумел пробиться в весеннюю часть еврокубков. На зимний перерыв команда ушла, занимая пятое место в турнирной таблице чемпионата России (34 очка в 19 матчах).

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Российский футбол
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