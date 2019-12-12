Футболист "Локомотива" Чорлука заявил, что восстановится от травмы через две недели

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Хорватский защитник российского "Локомотива" Ведран Чорлука заявил, что через две недели полностью восстановится от травмы, полученной в гостевом матче Лиги чемпионов против испанского "Атлетико". Об этом Чорлука написал в Instagram.

"Локомотив" занял четвертое место в группе ЛЧ и вылетел из еврокубков

Закономерный итог. "Локомотив" занял четвертое место в группе ЛЧ и вылетел из еврокубков

В среду "Локомотив" уступил "Атлетико" со счетом 0:2 в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. На 69-й минуте капитан "Локомотива" Чорлука получил травму голеностопа, в результате чего покинул поле на носилках.

"Спасибо всем за теплые слова, через две недели я буду готов на 100%", - написал Чорлука.

"Локомотив" завершил выступление в текущем сезоне Лиги чемпионов на последнем месте в группе и не сумел пробиться в весеннюю часть еврокубков. На зимний перерыв команда ушла, занимая пятое место в турнирной таблице чемпионата России (34 очка в 19 матчах).