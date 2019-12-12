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КХЛ

Роман Ротенберг: ФХР надеется поднять интерес к хоккею в Китае в ближайшие годы

Китайский клуб "Куньлунь" выступает в КХЛ с 2016 год
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) надеется увеличить интерес к хоккею в Китае в ближайшие несколько лет. Об этом в ходе панельной дискуссии на Международном хоккейном форуме заявил первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

Китайский клуб "Куньлунь" выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2016 года.

"Тут человеческий фактор, за десять лет нам удалось построить успешный клуб КХЛ в Санкт-Петербурге, который коммерчески успешнее, чем многие клубы футбольной премьер-лиги. Это пример того, что можно создать, но для этого нужна сильная команда людей и интерес. В Китае можно раскрутить интерес к хоккею, но думаю, что нужен интерес государства. Сейчас мы не видим шагов и показателей касательно хоккея, хотя там скоро Олимпиада, но мы надеемся раскрутить в ближайшие годы хоккей в Китае", - отметил Ротенберг.

Зимние Олимпийские игры в Китае пройдут в 2022 году.

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