Роман Ротенберг: ФХР надеется поднять интерес к хоккею в Китае в ближайшие годы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) надеется увеличить интерес к хоккею в Китае в ближайшие несколько лет. Об этом в ходе панельной дискуссии на Международном хоккейном форуме заявил первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

Китайский клуб "Куньлунь" выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2016 года.

"Тут человеческий фактор, за десять лет нам удалось построить успешный клуб КХЛ в Санкт-Петербурге, который коммерчески успешнее, чем многие клубы футбольной премьер-лиги. Это пример того, что можно создать, но для этого нужна сильная команда людей и интерес. В Китае можно раскрутить интерес к хоккею, но думаю, что нужен интерес государства. Сейчас мы не видим шагов и показателей касательно хоккея, хотя там скоро Олимпиада, но мы надеемся раскрутить в ближайшие годы хоккей в Китае", - отметил Ротенберг.

Зимние Олимпийские игры в Китае пройдут в 2022 году.