Захарова: проблемы в спортивной среде есть во всех странах, но "мишенью" становится Россия

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Проблемы в спортивной сфере существуют во всех странах без исключения, но "мишенью" выбирается только Россия. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Ни Россия, ни официальные лица России, причем на всех уровнях - это и деятели от спортивных структур, это наша исполнительная и законодательная власть, это, в общем-то, и президент Российской Федерации - не скрывали того, что в сфере в том числе спорта у нас есть проблемы. Но ситуация заключается в том, что эти проблемы существуют в спортивной среде всех стран мира без исключений", - сказала она.

Дипломат добавила, что именно поэтому тема допинга является международной и работа по спортивной проблематике ведется на глобальном уровне. "Именно поэтому спортивные институты, я имею в виду институты международных организаций, которые занимаются спортивной проблематикой, разрабатывают резолюции, меры борьбы с допингом. Еще раз говорю, работа ведется очень давно, она началась не сегодня и не вчера. И ведется она на глобальном уровне", - подчеркнула Захарова.

"Но почему именно Россия становится в фокусе вот этой работы, это вызывает большие вопросы. Ровно об этом мы говорили на брифинге в конце ноября. Ровно об этом же говорил глава внешнеполитического ведомства России в ходе одной из недавних пресс-конференций или интервью СМИ. У нас есть четкое понимание, что на протяжении многих лет Россия становится центром проведения вот таких политических кампаний, - продолжила дипломат. - Я, честно говоря, даже не знаю, кто бы мог это отрицать, потому что если есть проблемы во всех странах, а мишенью выбирается только одна, то в этом, безусловно, есть политика. Другого объяснения найти здесь невозможно".

Политические кампании

Захарова заявила, что политические и информационные кампании по разным спортивным направлениям проводятся на протяжении десятилетий.

"Относительно политизации темы спорта, к сожалению, это не сегодняшняя тема. Это тема, которая актуальна десятилетиями. Многие крупные международные события спортивные, начиная от Олимпиад, чемпионатов мира, чемпионатов Европы, по целому ряду направлений на протяжении длительного периода политизируются так или иначе. Проводятся и кампании политические, информационные", - сказала она.

Захарова отметила, что эти кампании сопровождаются скандалами и разоблачениями в целом ряде областей. "Собственно, поэтому международные организации, системы ООН регулярно ставят вопрос о том, что спорт не должен политизироваться", - добавила она.

Дипломат также обратила внимание на комментарии, которые давались со ссылкой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), об отсутствии понимания со стороны МИД РФ ситуации с лишением организации статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу сроком на четыре года. "Мы, честно говоря, не комментируем ситуацию за профильные ведомства. У нас есть профильное ведомство - министерство спорта. Они дают профильную экспертную оценку состояния в российском спорте по целому ряду направлений", - пояснила Захарова.

В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в CAS в течение 21 дня.