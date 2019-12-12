Москва и Петербург в ожидании большого хоккея. Стартует Кубок Первого канала

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Ежегодный международный турнир среди национальных сборных "Кубок Первого канала" стартует в четверг в Москве матчем между сборными России и Швеции. Помимо этих двух сборных, в турнире традиционно принимают участие команды Чехии и Финляндии, которые в четверг сыграют вынесенный матч второго этапа Евротура в Пльзене.
Сборная России на первом этапе Евротура, Кубке Карьяла, который прошел в Финляндии с 7 по 10 ноября сумела одержать только одну победу. В дебютном турнире для Алексея Кудашова в качестве главного тренера российские хоккеисты по буллитам переиграли шведов со счетом 5:4 и уступили финнам (3:4) и чехам (0:3). По сравнению с финским этапом в состав на Кубок Первого канала попали только 10 хоккеистов. На домашний этап Евротура тренеры российской сборной традиционно стараются собрать сильнейших игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Большую часть сборной составляют хоккеисты лидеров последних сезонов КХЛ - ЦСКА и СКА (по семь игроков). Из-за травм не помогут национальной команде нападающие Сергей Андронов, Сергей Плотников, Иван Телегин, а также защитники Виктор Антипин и Артем Зуб. По словам Кудашова, тренерский штаб сборной России хотел видеть этих игроков в составе.
Зато выступят на Кубке Первого канала восемь олимпийских чемпионов 2018 года - вратарь Илья Сорокин, защитники Никита Нестеров, Вячеслав Войнов и Алексей Марченко, а также нападающие Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов и Вадим Шипачев. Григоренко, Шипачев и Капризов на открытой тренировке в среду занимались в одной тройке.
Войнов получил приглашение в сборную России впервые с Олимпиады-2018. 9 апреля Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о его дисквалификации на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени российского хоккеиста подал апелляцию на это решение, дисквалификация игрока была сокращена вдвое. Изначально НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии, обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила, продолжив собственное расследование. Сезон-2018/19 хоккеист пропустил, а летом подписал контракт с омским "Авангардом".
В составе сборной России на Кубок Первого канала три дебютанта - вратарь Тимур Билялов, а также защитники Григорий Дронов и Никита Лямкин. 24-летний Билялов, выступающий за "Ак Барс", по ходу нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги установил рекорд чемпионатов страны по продолжительности серии без пропущенных шайб. Капитаном сборной России на Кубке Первого канала, как и в прошлом году, назначен Евгений Кетов из СКА. Его ассистентами будут Шипачев, Войнов, Нестеров и капитан на Кубке Карьяла Антон Бурдасов.
На календаре 12 декабря — а это значит, уже сегодня стартует Кубок Первого канала. Наша национальная сборная сыграет против шведов. Болеть нельзя пропустить!— Хоккей России (@russiahockey) December 12, 2019
Билеты: https://t.co/AIy8Gn6iij#снамироссия pic.twitter.com/WSz2zflSij
Чемпионы мира в составе финнов и шведов
По сравнению с прошлым этапом Евротура состав сборной Финляндии по именам выглядит слабее. Если на домашнем турнире за команду выступали 12 действующих чемпионов мира, то в Россию главный тренер Юкка Ялонен привез таковых только шесть. Обращает на себя внимание четвертый номер драфта НХЛ 2016 года Ессе Пульюярви, который в составе молодежной сборной Финляндии стал чемпионом мира 2016 года, где за семь матчей набрал 17 (5 голов + 12 голевых передач) очков.
На том турнире Пульюярви играл в тройке с нынешними звездами НХЛ Себастьяном Ахо и Патриком Лайне и был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком чемпионата мира. В финале финская команда со счетом 4:3 в овертайме обыграла сборную России. Пульюярви провел 137 игр в НХЛ за "Эдмонтон", но перед началом нынешнего сезона решил вернуться на родину. Сейчас 21-летний хоккеист выступает за местный "Кярпят" и в текущем сезоне в 28 матчах набрал 27 (12+15) очков.
Состав шведов после Кубка Карьяла, напротив, усилился, а представительство игроков КХЛ выросло в два раза. На Кубок Первого Канала главный тренер Юхан Гарпенлёв вызвал 10 игроков КХЛ, среди которых два чемпиона мира 2018 года - защитник "Ак Барса" Микаэль Викстранд и нападающий "Локомотива" Магнус Пяярви-Свенссон. 28-летний форвард ярославской команды считался одним из самых перспективных шведских игроков своего возраста по молодежи и в 2009 году на драфте НХЛ был выбран под общим 10-м номером. В НХЛ он провел 467 матчей, а в России выступает с октября нынешнего года и впервые с победного чемпионата мира был приглашен в сборную Швеции.
После чемпионата мира - 2019, где сборная Швеции проиграла в четвертьфинале, у "Тре Крунур", как и в сборной России, сменился главный тренер. Команду возглавил Гарпенлёв, который входил в штаб предыдущего главного тренера Рикарда Грёнборга и дважды побеждал на чемпионатах мира (2017, 2018). На Кубке Карьяла шведы не одержали ни одной победы, набрав единственное очко в матче с россиянами. Вратарская позиция в шведской сборной является проблемной, голкиперы, вызванные на Кубок Первого канала (Адам Рейдеборн и Ларс Юханссон), являются вторыми номерами своих клубов и проигрывают конкуренцию вратарям сборной России Сорокину и Билялову.
Чешская сборная, выигравшая все три встречи Кубка Карьяла, традиционно делает ставку на игроков КХЛ. На этот раз главный тренер Милош Ржига пригласил в команду 12 представителей лиги. В составе сборной Чехии отсутствует многолетний лидер двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского "Металлурга" Ян Коварж, признанный лучшим нападающим финского этапа.
История Кубка Первого канала и Евротура
Ежегодный международный хоккейный турнир в России проводится с 1967 года в Москве, за исключением 1992 года, когда он был проведен в Санкт-Петербурге, 2013 и 2014 годов, когда он был проведен в Сочи. В 1991 году соревнования не проводились.
Первый турнир был проведен в честь 50-й годовщины Октябрьской революции и прошел во дворце спорта "Лужники". В следующем году он сменил название на "Международный турнир". С 1969 по 1996 год соревнования носили название "Турнир на призы газеты "Известия", а с 1997 по 2002 - "Кубок Балтики". В 1975 году на турнире историческое достижение установил Владимир Лутченко, который оформил покер в матче со шведами (9:2) и стал единственным отечественным защитником, забросившим четыре шайбы в одной игре.
В 2003 году разыгрывался "Московский международный турнир", последующие два года он назывался "Кубок РОСНО", а с 2006 года получил нынешнее название. С этого момента до переезда в Сочи (2013) турнир проходил в московском дворце спорта "Мегаспорт". После возвращения турнира в Москву в 2015 году он неизменно проводится в "ВТБ Ледовом дворце", который ныне именуется "ЦСКА-Ареной". Первый канал в прямом эфире покажет два матча сборной России - в субботу и воскресенье.
На нынешнем турнире, как и в прошлом году, сборные России и Финляндии сыграют заключительный матч на футбольной "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Предыдущую встречу посетил 71 381 зритель, что является рекордом хоккейных игр в России. Как сообщил первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг, во время предстоящего матча "Газпром Арена" будет вмещать 68 тысяч зрителей, все билеты на игру уже проданы. Также реализованы билеты и на оба московских матча с участием российских хоккеистов.
Неоднократно в турнире в России принимала участие сборная Канады, в последний раз это случилось в 2017 году, когда канадцы готовились к Олимпиаде в Пхёнчхане. В 50 турнирах 33 победы на счету сборных СССР и России, российские хоккеисты побеждают на турнире последние два года. Девять побед в активе сборных Чехословакии и Чехии, два раза выигрывали финны, по одному - шведы и канадцы.
Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне девять раз выигрывали это ежегодное соревнование, столько же побед у финнов, в активе шведов три победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.