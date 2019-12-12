Москва и Петербург в ожидании большого хоккея. Стартует Кубок Первого канала

В его рамках сборная России проведет два матча в Москве и одну встречу в Петербурге, на футбольном стадионе "Газпром Арена"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Ежегодный международный турнир среди национальных сборных "Кубок Первого канала" стартует в четверг в Москве матчем между сборными России и Швеции. Помимо этих двух сборных, в турнире традиционно принимают участие команды Чехии и Финляндии, которые в четверг сыграют вынесенный матч второго этапа Евротура в Пльзене.

Сборная России на первом этапе Евротура, Кубке Карьяла, который прошел в Финляндии с 7 по 10 ноября сумела одержать только одну победу. В дебютном турнире для Алексея Кудашова в качестве главного тренера российские хоккеисты по буллитам переиграли шведов со счетом 5:4 и уступили финнам (3:4) и чехам (0:3). По сравнению с финским этапом в состав на Кубок Первого канала попали только 10 хоккеистов. На домашний этап Евротура тренеры российской сборной традиционно стараются собрать сильнейших игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Большую часть сборной составляют хоккеисты лидеров последних сезонов КХЛ - ЦСКА и СКА (по семь игроков). Из-за травм не помогут национальной команде нападающие Сергей Андронов, Сергей Плотников, Иван Телегин, а также защитники Виктор Антипин и Артем Зуб. По словам Кудашова, тренерский штаб сборной России хотел видеть этих игроков в составе. Зато выступят на Кубке Первого канала восемь олимпийских чемпионов 2018 года - вратарь Илья Сорокин, защитники Никита Нестеров, Вячеслав Войнов и Алексей Марченко, а также нападающие Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов и Вадим Шипачев. Григоренко, Шипачев и Капризов на открытой тренировке в среду занимались в одной тройке. Войнов получил приглашение в сборную России впервые с Олимпиады-2018. 9 апреля Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о его дисквалификации на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени российского хоккеиста подал апелляцию на это решение, дисквалификация игрока была сокращена вдвое. Изначально НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии, обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила, продолжив собственное расследование. Сезон-2018/19 хоккеист пропустил, а летом подписал контракт с омским "Авангардом". В составе сборной России на Кубок Первого канала три дебютанта - вратарь Тимур Билялов, а также защитники Григорий Дронов и Никита Лямкин. 24-летний Билялов, выступающий за "Ак Барс", по ходу нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги установил рекорд чемпионатов страны по продолжительности серии без пропущенных шайб. Капитаном сборной России на Кубке Первого канала, как и в прошлом году, назначен Евгений Кетов из СКА. Его ассистентами будут Шипачев, Войнов, Нестеров и капитан на Кубке Карьяла Антон Бурдасов.

На календаре 12 декабря — а это значит, уже сегодня стартует Кубок Первого канала. Наша национальная сборная сыграет против шведов. Болеть нельзя пропустить!



Билеты: https://t.co/AIy8Gn6iij#снамироссия pic.twitter.com/WSz2zflSij — Хоккей России (@russiahockey) December 12, 2019

Чемпионы мира в составе финнов и шведов По сравнению с прошлым этапом Евротура состав сборной Финляндии по именам выглядит слабее. Если на домашнем турнире за команду выступали 12 действующих чемпионов мира, то в Россию главный тренер Юкка Ялонен привез таковых только шесть. Обращает на себя внимание четвертый номер драфта НХЛ 2016 года Ессе Пульюярви, который в составе молодежной сборной Финляндии стал чемпионом мира 2016 года, где за семь матчей набрал 17 (5 голов + 12 голевых передач) очков. На том турнире Пульюярви играл в тройке с нынешними звездами НХЛ Себастьяном Ахо и Патриком Лайне и был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком чемпионата мира. В финале финская команда со счетом 4:3 в овертайме обыграла сборную России. Пульюярви провел 137 игр в НХЛ за "Эдмонтон", но перед началом нынешнего сезона решил вернуться на родину. Сейчас 21-летний хоккеист выступает за местный "Кярпят" и в текущем сезоне в 28 матчах набрал 27 (12+15) очков.