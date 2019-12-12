Чемпион мира Беспутин считает своего соперника Угаса сильным боксером

КРАСНОЯРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин считает своего следующего соперника, кубинца Йордениса Угаса сильным боксером. Об этом Беспутин сообщил в четверг журналистам на пресс-конференции.

Ранее WBA объявила, что Беспутин должен провести защиту титула чемпиона мира против обязательного претендента Угаса. Дата и место проведения боя пока не утверждены.

"Он чемпион мира в любительском боксе, призер Олимпийских игр, в панкратионе тоже очень сильный боец. Очень сильный, очень опасный боец", - сказал Беспутин.

Беспутин отметил, что готов к бою с любым соперником. "Я готов к любому вызову, мне без разницы, с кем, когда и где", - подчеркнул спортсмен.

Беспутин 1 декабря победил соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона мира WBA. Всего на счету 28-летнего россиянина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения.

В активе 33-летнего Угаса, который является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года и чемпионом мира 2005 года среди любителей, 24 победы (11 нокаутом) и четыре поражения.