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Бокс

Чемпион мира Беспутин считает своего соперника Угаса сильным боксером

Ранее WBA объявила, что россиянин должен провести защиту титула против обязательного претендента с Кубы

КРАСНОЯРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин считает своего следующего соперника, кубинца Йордениса Угаса сильным боксером. Об этом Беспутин сообщил в четверг журналистам на пресс-конференции.

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Ранее WBA объявила, что Беспутин должен провести защиту титула чемпиона мира против обязательного претендента Угаса. Дата и место проведения боя пока не утверждены.

"Он чемпион мира в любительском боксе, призер Олимпийских игр, в панкратионе тоже очень сильный боец. Очень сильный, очень опасный боец", - сказал Беспутин.

Беспутин отметил, что готов к бою с любым соперником. "Я готов к любому вызову, мне без разницы, с кем, когда и где", - подчеркнул спортсмен.

Беспутин 1 декабря победил соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона мира WBA. Всего на счету 28-летнего россиянина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения.

В активе 33-летнего Угаса, который является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года и чемпионом мира 2005 года среди любителей, 24 победы (11 нокаутом) и четыре поражения.

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