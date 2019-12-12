Нурмагомедов заявил, что хочет избить Фергюсона в поединке

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов планирует избить американца Тони Фергюсона в поединке. Об этом Нурмагомедов заявил на пресс-конференции.

"Я всегда ставлю свои шансы выше, чем у моих соперников, - сказал Нурмагомедов. - Я лучше в борьбе, я еще не падал, у него же были нокдауны. Бить я умею, его буду особенно сильно бить".

Бой Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля будущего года.