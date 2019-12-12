Нурмагомедов считает, что еще далек от завершения карьеры

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов сказал, что пока далек от завершения карьеры. Об этом Нурмагомедов заявил на пресс-конференции.

"Пока у нас нет такого плана, когда именно мы закончим. Я себя чувствую хорошо, мне 31, для боев это хороший возраст. До пенсии мне далеко, но это не за горами точно", - сказал спортсмен.

Ближайший бой россиянин проведет против американца Тони Фергюсона. Поединок запланирован на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля будущего года.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.