Самонов сыграет в воротах сборной России по хоккею в матче Кубка Первого канала со шведами

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Стал известен состав сборной России по хоккею на матч Кубка Первого канала против команды Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Матч пройдет в четверг в Москве на "ЦСКА-Арене", начало - 20:00 мск.
Место в воротах займет Александр Самонов, вторым вратарем будет Илья Сорокин. Состав звеньев выглядит следующим образом: Никита Нестеров - Вячеслав Войнов, Михаил Григоренко - Вадим Шипачев - Кирилл Капризов; Рушан Рафиков - Игорь Ожиганов, Андрей Кузьменко - Владимир Ткачев - Антон Бурдасов; Андрей Миронов - Алексей Марченко, Александр Барабанов - Кирилл Семенов - Дамир Жафяров; Никита Лямкин - Григорий Дронов, Антон Слепышев - Павел Карнаухов - Евгений Кетов, Богдан Якимов (13-й форвард).
Кубок Первого канала является вторым этапом Евротура, соревнования пройдут 12-15 декабря. Сборная России также сыграет с чехами (14 декабря) и финнами (15 декабря).