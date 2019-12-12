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Единая лига ВТБ

Иван Ургант вновь будет ведущим на Матче всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ

Игра пройдет 16 февраля в Москве на "ВТБ-Арене"
Иван Ургант Александр Щербак/ТАСС
Описание
Иван Ургант
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 12 декабря. Шоумен Иван Ургант будет ведущим на Матче всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ, который пройдет 16 февраля в Москве на "ВТБ-Арене". Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Матч звезд состоится в четвертый раз, второй раз подряд он пройдет на "ВТБ-Арене". Первый прошел в 2017 году в Санкт-Петербурге, второй - в 2018-м в Сочи. На всех Матчах звезд ведущим был Ургант.

"Иван Ургант не раз признавался в любви к баскетболу и уже сложно представить Матч всех звезд Единой лиги ВТБ без этого популярного ведущего. Мы рады, что приглашение Ивана уже стало доброй традицией. С ним - отличное шоу в Москве на "ВТБ-Арене" обеспечено", - сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

В Матче всех звезд сыграют команды "Звезд России" и "Звезд мира". Первая команда формируется из лучших российских игроков, выступающих в лиге, вторая - из иностранных. Состав каждой команды состоит из 12 игроков. В первых двух матчах победу одержали "Звезды России", в 2019 году сильнее была команда "Звезд мира".

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