Великая: решение исполкома WADA дискриминирует чистых российских спортсменов

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня. Великая была вынуждена покинуть исполком Олимпийского комитета России (ОКР), чтобы избежать санкций к руководителям ОКР, которым, согласно решению исполкома WADA, запрещено посещать крупные международные спортивные мероприятия.

"Мы, чистые и честные спортсмены, категорически несогласны с решением исполкома WADA, это ущемляет права чистых спортсменов, это дискриминация нас как граждан России, что напрямую противоречит Олимпийской хартии и основным олимпийским ценностям, - сказала Великая. - Мы находимся в самом разгаре тренировочного процесса, безусловно, текущая ситуация и решение WADA серьезно влияют на нас. Мы искренне не понимаем, как в современном мире возможно наказание чистых спортсменов".

"Объявлено о нейтральном статусе, но что это означает, смогут ли выступать наши команды? Когда будут ответы на эти вопросы? Как будет проходить отбор чистых спортсменов на Игры, будем ли мы знать эти критерии, и не будут ли они меняться в процессе? Эти вопросы звучат от всех спортсменов, мы очень обеспокоены и ждем ответы на них", - отметила спортсменка.

"Надеемся, что это несправедливое решение будет пересмотрено"

Великая заявила, что спортсмены готовятся к Играм в Токио 2020 года и Пекине 2022 года и будут на соревнованиях представлять интересы России. "Спорт - это соревнования спортсменов, а не стран, это неповторимый дух, атмосфера многонационального единства, ради этого проводятся Олимпийские игры. И нельзя допустить разрушения олимпийского духа, нарушения принципов честности и справедливости. Мы готовимся к Играм в Токио и в Пекине, мы - граждане России и всегда будем представлять интересы нашей страны", - сказала она.