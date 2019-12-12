Дворец гимнастики Винер-Усмановой признан лучшим спортивным объектом России 2019 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Дворец гимнастики президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера национальной сборной Ирины Винер-Усмановой стал лауреатом Национальной спортивной премии Министерства спорта РФ в номинации "Спортивный объект России" по итогам 2019 года. Торжественная церемония проходит в Москве в Театре мюзикла.

Строительство комплекса началось в 2017 году и было завершено в 2019 году. Тестовым соревнованием новой арены стал чемпионат России по художественной гимнастике, который прошел в июне нынешнего года.

"Я мечтала о нем давно, чтобы всегда в художественной гимнастике и в других видах спорта были места, где дети и взрослые чувствовали бы себя на подъеме, - сказала Винер-Усманова. - И мне представилась возможность быть строителем, дизайнером и прорабом".

Ежегодная Национальная спортивная премия была учреждена в 2010 году и проводится в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Экспертный совет определяет лауреатов премии с учетом итогов народного голосования.