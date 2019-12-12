МАУ "ФСК "Юность" из Удмуртии стало лучшей организацией года по продвижению ГТО

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. МАУ "ФСК "Юность" Кизнерского района (Удмуртская Республика) стало лауреатом Национальной спортивной премии Министерства спорта России в номинации "Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху" по итогам 2019 года. Торжественная церемония проходит в Москве в Театре мюзикла.

"Это очень волнительно, - сказала на церемонии директор комплекса Галина Суворова. - Хочется выразить благодарность всем сотрудникам, которые были рядом, а также главе Кизнерского района [Александру Погорелову]. И отдельно поблагодарить регионального оператора [ГТО] Удмуртской Республики".

В Кизнерском районе "Юность" как центр тестирования существует с января 2016 года. По итогам проводимой работы внедрения комплекса ГТО на территории Удмуртской Республики у центра тестирования лидирующие позиции по многим показателям. В 2017 году организация приняла участие в пилотном проекте по тестированию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудники центра используют разнообразные формы работы по подготовке различных категорий населения к тестированию: пропагандистские акции, фестивали и спартакиады; проводят мастер-классы по обучению правильному выполнению испытаний комплекса "Готов к труду и обороне", площадки ГТО на массовых районных мероприятиях, занятия в клубах, секциях, индивидуальные занятия с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Всего в организации работают 23 сотрудника, подавляющее большинство лично приняло участие в выполнении нормативов.

Ежегодная Национальная спортивная премия была учреждена в 2010 году и проводится в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Экспертный совет определяет лауреатов премии с учетом итогов народного голосования.