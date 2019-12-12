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Еврокубки

"Химки" обыграли "Альбу" и прервали серию из четырех поражений в баскетбольной Евролиге

Встреча завершилась со счетом 104:87
Баскетболисты "Химок" Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Баскетболисты "Химок"
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МЫТИЩИ /Московская область/, 12 декабря. /ТАСС/. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" одержал победу над немецкой "Альбой" со счетом 104:87 в домашнем матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Мытищах в присутствии 6246 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Химок" Девин Букер, оформивший дабл-дабл - 24 очка и 10 подборов. Его одноклубник, защитник Алексей Швед набрал 22 очка.

"Химки" прервали серию из четырех поражений в Евролиге и занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в активе семь побед в 13 матчах. "Альба" идет 16-й, одержав четыре победы и потерпев девять поражений.

В следующем матче "Химки" 18 декабря в гостях сыграют с греческим "Олимпиакосом", "Альба" в тот же день примет немецкую "Баварию".

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