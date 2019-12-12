Чешские хоккеисты в овертайме обыграли финнов в матче Кубка Первого канала

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Сборная Чехии в овертайме одержала победу над командой Финляндии со счетом 4:3 в матче второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала. Встреча была вынесенной и прошла в чешском городе Пльзень.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мартин Затёвич (6-я минута), Иржи Секач (10) и Лукаш Седлак (18, 61), у проигравших отличились Ханнес Бьорнинен (13), Юхо Ламмикко (52) и Вели-Матти Савинайнен (60).

В турнирной таблице после первого тура лидирует сборная Швеции, набравшая 3 очка, далее идут чехи (2), финны (1) и россияне (0).

Следующие матчи Кубка Первого канала пройдут 14 декабря в Москве на "ЦСКА-Арене", в этот день состоятся матчи Россия - Чехия и Финляндия - Швеция.