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Кубок Первого канала

Чешские хоккеисты в овертайме обыграли финнов в матче Кубка Первого канала

Победная шайба на счету Лукаша Седлака

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Сборная Чехии в овертайме одержала победу над командой Финляндии со счетом 4:3 в матче второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала. Встреча была вынесенной и прошла в чешском городе Пльзень.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мартин Затёвич (6-я минута), Иржи Секач (10) и Лукаш Седлак (18, 61), у проигравших отличились Ханнес Бьорнинен (13), Юхо Ламмикко (52) и Вели-Матти Савинайнен (60).

В турнирной таблице после первого тура лидирует сборная Швеции, набравшая 3 очка, далее идут чехи (2), финны (1) и россияне (0).

Следующие матчи Кубка Первого канала пройдут 14 декабря в Москве на "ЦСКА-Арене", в этот день состоятся матчи Россия - Чехия и Финляндия - Швеция.

Хоккей. Кубок Первого канала
МестоКомандаИВВОВБПБПОПШО
1Швеция11000004-33
2Чехия10100004-32
3Финляндия10000103-41
4Россия10000013-40

 

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