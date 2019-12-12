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Еврокубки

Гендиректор БК "Химки": в матче с "Альбой" в Евролиге на победу работала вся команда

Подмосковный клуб победил со счетом 104:87

МЫТИЩИ /Московская область/, 12 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" за счет командной игры одержал победу над немецкой "Альбой" в домашнем матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Павел Астахов.

Встреча завершилась победой "Химок" со счетом 104:87. Самым результативным игроком матча стал защитник "Химок" Девин Букер, оформивший дабл-дабл - 24 очка и 10 подборов. Его одноклубник защитник Алексей Швед набрал 22 очка.

"Начали матч мы не так, как хотелось - много пропустили в первой четверти. Это вообще наша беда - по 30 очков иногда пропускаем в первые 10 минут игры, - сказал Астахов. - Тем не менее, в третьей четверти мы сделали рывок, оторвались и это, разумеется, заслуга всей команды. И Букер, и Жеребко, Карасев хорошо в защите отыграл и попал несколько важных бросков. Сегодня на победу работала вся команда, и здорово, что мы наконец прервали неприятную серию".

"Химки" прервали серию из четырех поражений в Евролиге и занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в активе семь побед в 13 матчах. "Альба" идет 16-й, одержав четыре победы и потерпев девять поражений. "Порой кажется, что мы в некоторых матчах боремся сами с собой. Допускаем детские ошибки в защите или в атаке потери, как иногда в спортшколах не делают. Но это, я уверен, от большого желания, все хотят выступить, отличиться. И мы продолжаем работать над тем, чтобы отладить игру - еще некоторое время это займет", - добавил Астахов.

В следующем матче "Химки" 18 декабря в гостях сыграют с греческим "Олимпиакосом", "Альба" в тот же день примет немецкую "Баварию".

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