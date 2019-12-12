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Лига Европы

"Арсенал" сыграл вничью со "Стандардом" и вышел в плей-офф футбольной Лиги Европы

До 78-й минуты лондонский клуб проигрывал со счетом 0:2
Футболисты "Арсенала" AP Photo/Francois Walschaerts
Описание
Футболисты "Арсенала"
© AP Photo/Francois Walschaerts

ТАСС, 12 декабря. Английский футбольный клуб "Арсенал" сыграл вничью с бельгийским "Стандардом" со счетом 2:2 в гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы и вышел в плей-офф соревнований.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Самюэль Бастьен (47-я минута) и Селим Амалла (69), у гостей отличились Александр Ляказетт (78) и Букайо Сака (81). В другом матче группы F немецкий "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне проиграл португальской "Витории" - 2:3. В турнирной таблице первое место занял "Арсенал", набравший 11 очков, "Айнтрахт" стал вторым (9), обе команды вышли в 1/16 финала Лиги Европы. "Стандард" стал третьим (8), "Витория" - четвертой (5).

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В группе A испанская "Севилья" и кипрский АПОЭЛ досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы, в заключительном туре "Севилья" проиграла АПОЭЛу (0:1), а люксембургский "Дюделанж" сыграл вничью с азербайджанским "Карабахом" - 1:1. В таблице "Севилья" стала первой (15), АПОЭЛ - вторым (10), "Дюделанж" - третьим (5), "Карабах" - четвертым (4). Также два участника 1/16 финала турнира досрочно определились в группе D, ими стали португальский "Спортинг" и австрийский ЛАСК, их очная встреча в шестом туре завершилась победой ЛАСКа со счетом 3:0, в другом матче голландский ПСВ и норвежский "Русенборг" сыграли вничью - 1:1. В таблице первым стал ЛАСК (13), вторым "Спортинг" (12), третьим - ПСВ (8), четвертым - "Русенборг" (1).

Из группы B в плей-офф Лиги Европы вышли шведский "Мальмё" и датский "Копенгаген", проводившие в заключительном туре очный матч, который завершился победой "Мальмё" со счетом 1:0. В другой игре киевское "Динамо" и швейцарский "Лугано" разошлись миром - 1:1. Первое место в таблице группы занял "Мальмё" (11), второе - "Копенгаген" (9), третье - "Динамо" (7), четвертое - "Лугано" (3).

В группе E в последнем туре шотландский "Селтик" проиграл румынскому ЧФР - 0:2, а французский "Ренн" с тем же счетом обыграл итальянский "Лацио". Из группы в итоге вышли "Селтик" (13) и ЧФР (12), третье место в группе занял "Лацио" (6), четвертое - "Ренн" (4).

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Лига Европы
Определились все участники 1/16 финала Лиги Европы
Жеребьевка этой стадии пройдет 16 декабря в швейцарском Ньоне
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