Глава совета директоров "Авангарда": клубам КХЛ нужно отстоять потолок зарплат

В среду прошло заседание руководителей клубов лиги. Жесткий потолок зарплат в 900 млн рублей будет введен с сезона-2020/21. При подсчете жесткого потолка зарплат учитываются доходы игроков, находящихся на дату расчета в заявке основной команды клуба и заявленных в числе командированных в команду клуба Высшей хоккейной лиги или команду клуба, не входящую в систему соревнований.

"Думаю, пол и потолок зарплат надо отстоять, если мы хотим иметь конкурентную лигу, зрелищность, то нужно иметь равные условия. И даже при том, что мы ("Авангард") достаточно богатый клуб, я за потолок зарплат. Конечно, если мы хотим удержать звезд, у нас резко снизится уровень, и в этом смысле конкурировать мы с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) не можем. Но это вопрос времени и воспитания своих кадров", - сказал Крылов.

В сезоне-2020/21 в КХЛ будет введен пол зарплат - минимальный размер расходов клуба на оплату труда игроков основной команды в течение сезона. Он составит 30% от потолка (270 млн рублей) с последующим увеличением до 50% (450 млн) в сезоне-2023/24. Норматив допуска клуба в плане пола зарплат составит со следующего сезона 35% (315 млн) с последующим увеличением до 55% (495 млн) в сезоне-2023/24. При первом нарушении пола зарплат выплачивается 50% от разницы между фактическими расходами и утвержденным полом зарплат, при втором - 100% от разницы, при третьем нарушении клуб не будет допущен до чемпионата.