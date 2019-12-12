Гордость России. Стали известны лауреаты Национальной спортивной премии Минспорта РФ

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта России обнародовало список лауреатов Национальной спортивной премии. Торжественная церемония вручения наград состоялась в четверг в Московском театре мюзикла.
Национальная спортивная премия - одна из самых главных наград в области спорта в России. Она проводится с 2010 года, 10-я по счету церемония изначально должна была пройти в парке "Зарядье". Однако позже мероприятие было перенесено на Пушкинскую площадь.
Перед началом торжественной церемонии гостям и номинантам премии была представлена развлекательная программа. Сначала состоялось выступление танцоров, затем на сцену вышел популярный рэп-исполнитель Леван Горозия. Кроме того, выступили музыкальные группы A'Studio и Uma2rman, а также Сергей Лазарев, Пелагея и Полина Гагарина.
Перед стартом церемонии была озвучена приветственная речь президента России Владимира Путина. "Сердечно приветствую вас на торжественной церемонии вручения премии и поздравляю всех ее лауреатов, для вас и ваших коллективов это событие является знаковым, а страна имеет возможность поблагодарить тех, кто развивает физкультуру и спорт, - зачитал обращение главы государства его помощник Игорь Левитин. - Вы покоряете спортивные арены, содействуете развитию спортивной инфраструктуры, талантливо и содержательно освещаете соревнования в СМИ, ваш пример творческого и неравнодушного отношения достоин самого глубокого уважения. Вы являетесь гордостью России, государство всегда будет поддерживать вас".
Победителем в номинации "Спорт для всех" (Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности) стал заместитель руководителя подразделения АНО "Алашара" города Черкесска, руководитель отдела по развитию спорта Расул Чуков. Тренер сборных факультета среднего профессионального образования АмГУ по баскетболу, волейболу и настольному теннису Наталия Лубянова получила премию в той же номинации, но в категории "Работы года", где отмечаются организаторы физкультурно-спортивной работы по месту жительства.
Номинация "Надежда России" тоже была поделена на две категории - "Организация адаптивного спорта" (Лучшее учреждение, работающее в системе подготовки адаптивного спорта) и "Спортивная школа года" (Лучшая спортивная школа с высокими результатами подготовки резерва). В первой категории победил "Центр адаптивного спорта и физической культуры" (Белгородская область), во второй награда досталась "Школе высшего спортивного мастерства по велосипедному спорту" (Санкт-Петербург). Доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник физической культуры России, член Международной академии наук высшей школы Владимир Михалев стал лауреатом премии в категории "За служение спорту". 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов получил награду в номинации "Спортивная солидарность", вручаемую за продвижение интересов российского спорта на международной арене.
Единение
В своей речи после получения награды Карпов затронул важную тему. "Даже с учетом жестких санкций, которым была подвергнута Россия после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), российский спорт должен оставаться единым и противостоять всем неприятностям. Только делами мы можем доказать абсурдность претензий к нашему спорту от отдельных личностей, которые были пару дней назад, - сказал он. - Так что давайте объединяться".
Субъектом России, ставшим центром развития массового спорта, (номинация "Регион России") признана Республика Башкортостан. В рамках номинации "Спортивный Парнас" лучшим журналистом 2019 года стал Игорь Василиади, на прошлогодней церемонии эту награду получила специальный корреспондент ТАСС Вероника Советова. Во второй категории номинации (Спортивная печатная и медиапродукция года) премия досталась газете "Спорт-Экспресс". Дворец гимнастики президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера национальной сборной Ирины Винер-Усмановой выиграл в номинации "Спортивный объект России", эту награду получала лично Винер-Усманова.
Номинация "Преодоление", в которой лауреатами становятся спортсмены, добившиеся выдающихся результатов в сфере адаптивного спорта, является одной из двух самых массовых на премии. Она представлена сразу в трех категориях. Семикратный чемпион мира по плаванию среди глухих Андрей Живаев признан лучшим спортсменом, трехкратная чемпионка Европы по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Светлана Баранцева - лучшей спортсменкой, а тренер сборной России по плаванию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Елена Соколова - лучшим тренером.
Дериглазова и Чупков - лучшие спортсмены, Покровская - тренер года
Легендарный отечественный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина получила премию в номинации "Эпоха в спорте" и со сцены призвала сделать основной акцент на спортсменах. "Мы должны их ругать, лелеять и заботиться, придумывать, что же сделать такое, чтобы они выиграли, нам нужно победить шоу-бизнес и некоторые телевизионные передачи, чтобы привлечь зрителей на свою сторону. Необходимо обязательно отвлечь молодежь и людей среднего возраста от гаджетов, чтобы они ходили на стадионы, катки, в бассейны. Мир стал сложным, надо находить приемы, чтобы оставаться оптимистичными и делать людей такими же, чтобы настроение у нас и у всех окружающих было таким же", - сказала Москвина.
Главной наградой премии стала номинация "Гордость России", в рамках которой определяются лучший спортсмен, лучшая спортсменка и лучший тренер страны по итогам года. Важность номинации подчеркивалась и тем, что награды лауреатам вручал лично министр спорта Павел Колобков. Лучшими спортсменами стали олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира по фехтованию Инна Дериглазова и чемпион мира по плаванию Антон Чупков. Среди наставников была отмечена возглавляющая российскую сборную по синхронному плаванию с 1998 года Татьяна Покровская.
"Я очень благодарна всем, кто болел, переживал, голосовал за меня, это очень значимая награда, - сказала Дериглазова. - Хочется поблагодарить личного тренера, без которого не было бы ни одного моего результата. Желаю вам прекрасного вечера".
Чупков в своей речи отметил, что год был для него тяжелым. "Стать спортсменом года в самой великой и большой стране - огромная честь, - заявил он. - Большая заслуга моего тренера, он сейчас в зале. Год был тяжелый, добыто много побед, но дальше их будет еще больше, желаю успехов нашим спортсменам, новых побед и новых рекордов".
"Я понимаю, насколько это сложно - выбрать победителей среди достойных. Все, кто был номинирован, достойны этой награды. Не представляю, как трудно было определять лауреатов, но я всех поздравляю, быть номинантом - это тоже почетно", - заявил Колобков.