Гордость России. Стали известны лауреаты Национальной спортивной премии Минспорта РФ

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта России обнародовало список лауреатов Национальной спортивной премии. Торжественная церемония вручения наград состоялась в четверг в Московском театре мюзикла. Национальная спортивная премия - одна из самых главных наград в области спорта в России. Она проводится с 2010 года, 10-я по счету церемония изначально должна была пройти в парке "Зарядье". Однако позже мероприятие было перенесено на Пушкинскую площадь. Перед началом торжественной церемонии гостям и номинантам премии была представлена развлекательная программа. Сначала состоялось выступление танцоров, затем на сцену вышел популярный рэп-исполнитель Леван Горозия. Кроме того, выступили музыкальные группы A'Studio и Uma2rman, а также Сергей Лазарев, Пелагея и Полина Гагарина.

На эту тему Рапиристка Инна Дериглазова признана лучшей российской спортсменкой 2019 года

Перед стартом церемонии была озвучена приветственная речь президента России Владимира Путина. "Сердечно приветствую вас на торжественной церемонии вручения премии и поздравляю всех ее лауреатов, для вас и ваших коллективов это событие является знаковым, а страна имеет возможность поблагодарить тех, кто развивает физкультуру и спорт, - зачитал обращение главы государства его помощник Игорь Левитин. - Вы покоряете спортивные арены, содействуете развитию спортивной инфраструктуры, талантливо и содержательно освещаете соревнования в СМИ, ваш пример творческого и неравнодушного отношения достоин самого глубокого уважения. Вы являетесь гордостью России, государство всегда будет поддерживать вас". Победителем в номинации "Спорт для всех" (Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности) стал заместитель руководителя подразделения АНО "Алашара" города Черкесска, руководитель отдела по развитию спорта Расул Чуков. Тренер сборных факультета среднего профессионального образования АмГУ по баскетболу, волейболу и настольному теннису Наталия Лубянова получила премию в той же номинации, но в категории "Работы года", где отмечаются организаторы физкультурно-спортивной работы по месту жительства. Номинация "Надежда России" тоже была поделена на две категории - "Организация адаптивного спорта" (Лучшее учреждение, работающее в системе подготовки адаптивного спорта) и "Спортивная школа года" (Лучшая спортивная школа с высокими результатами подготовки резерва). В первой категории победил "Центр адаптивного спорта и физической культуры" (Белгородская область), во второй награда досталась "Школе высшего спортивного мастерства по велосипедному спорту" (Санкт-Петербург). Доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник физической культуры России, член Международной академии наук высшей школы Владимир Михалев стал лауреатом премии в категории "За служение спорту". 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов получил награду в номинации "Спортивная солидарность", вручаемую за продвижение интересов российского спорта на международной арене. Единение В своей речи после получения награды Карпов затронул важную тему. "Даже с учетом жестких санкций, которым была подвергнута Россия после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), российский спорт должен оставаться единым и противостоять всем неприятностям. Только делами мы можем доказать абсурдность претензий к нашему спорту от отдельных личностей, которые были пару дней назад, - сказал он. - Так что давайте объединяться".

На эту тему Татьяна Покровская признана лучшим российским тренером 2019 года

Субъектом России, ставшим центром развития массового спорта, (номинация "Регион России") признана Республика Башкортостан. В рамках номинации "Спортивный Парнас" лучшим журналистом 2019 года стал Игорь Василиади, на прошлогодней церемонии эту награду получила специальный корреспондент ТАСС Вероника Советова. Во второй категории номинации (Спортивная печатная и медиапродукция года) премия досталась газете "Спорт-Экспресс". Дворец гимнастики президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера национальной сборной Ирины Винер-Усмановой выиграл в номинации "Спортивный объект России", эту награду получала лично Винер-Усманова. Номинация "Преодоление", в которой лауреатами становятся спортсмены, добившиеся выдающихся результатов в сфере адаптивного спорта, является одной из двух самых массовых на премии. Она представлена сразу в трех категориях. Семикратный чемпион мира по плаванию среди глухих Андрей Живаев признан лучшим спортсменом, трехкратная чемпионка Европы по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Светлана Баранцева - лучшей спортсменкой, а тренер сборной России по плаванию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Елена Соколова - лучшим тренером. Дериглазова и Чупков - лучшие спортсмены, Покровская - тренер года Легендарный отечественный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина получила премию в номинации "Эпоха в спорте" и со сцены призвала сделать основной акцент на спортсменах. "Мы должны их ругать, лелеять и заботиться, придумывать, что же сделать такое, чтобы они выиграли, нам нужно победить шоу-бизнес и некоторые телевизионные передачи, чтобы привлечь зрителей на свою сторону. Необходимо обязательно отвлечь молодежь и людей среднего возраста от гаджетов, чтобы они ходили на стадионы, катки, в бассейны. Мир стал сложным, надо находить приемы, чтобы оставаться оптимистичными и делать людей такими же, чтобы настроение у нас и у всех окружающих было таким же", - сказала Москвина.

На эту тему Дворец гимнастики Винер-Усмановой признан лучшим спортивным объектом России 2019 года