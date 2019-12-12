{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

Матвеев: футболисты "Краснодара" играли на равных с "Хетафе" вплоть до пропущенного мяча

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев
© Андрей Шрамко/ТАСС

ХЕТАФЕ /Испания/, 13 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" ни в чем не уступал испанскому "Хетафе" до пропущенного мяча в гостевой игре заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер краснодарцев Сергей Матвеев.

"Краснодар" проиграл "Хетафе" со счетом 0:3, пропустив все мячи в интервале с 76-й по 86-ю минуту. Российский клуб не смог пробиться в плей-офф турнира, заняв в группе С третье место.

На эту тему
"Краснодар" разгромно проиграл "Хетафе" и не сумел выйти в плей-офф Лиги Европы

"Хетафе" победил заслуженно, хотя матч до 75-й минуты был равным. После пропущенного мяча мы упустили инициативу и в итоге проиграли", - сказал главный тренер "Краснодара".

"Показалось, что "Хетафе" с первых минут играл на 0:0, ведь даже подающие мячи мальчики затягивали время, - добавил он. - На это обратил внимание и четвертый арбитр, который сделал им замечание".

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, будет ли корректироваться план подготовки команды во время зимнего перерыва, Матвеев сказал: "У нас есть два плана подготовки. Подождем возвращения травмированных и, видимо, проведем дополнительный сбор".

"Краснодар" сыграл заключительный матч в 2019 году. Следующую официальную встречу краснодарцы проведут в марте 2020 года в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче 20-го тура "Краснодар" примет "Уфу".

Реклама на ТАСС
Лига Европы
Определились все участники 1/16 финала Лиги Европы
Жеребьевка этой стадии пройдет 16 декабря в швейцарском Ньоне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС