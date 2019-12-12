Матвеев: футболисты "Краснодара" играли на равных с "Хетафе" вплоть до пропущенного мяча

"Краснодар" проиграл "Хетафе" со счетом 0:3, пропустив все мячи в интервале с 76-й по 86-ю минуту. Российский клуб не смог пробиться в плей-офф турнира, заняв в группе С третье место.

ХЕТАФЕ /Испания/, 13 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" ни в чем не уступал испанскому "Хетафе" до пропущенного мяча в гостевой игре заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер краснодарцев Сергей Матвеев.

"Краснодар" разгромно проиграл "Хетафе" и не сумел выйти в плей-офф Лиги Европы

"Хетафе" победил заслуженно, хотя матч до 75-й минуты был равным. После пропущенного мяча мы упустили инициативу и в итоге проиграли", - сказал главный тренер "Краснодара".

"Показалось, что "Хетафе" с первых минут играл на 0:0, ведь даже подающие мячи мальчики затягивали время, - добавил он. - На это обратил внимание и четвертый арбитр, который сделал им замечание".

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, будет ли корректироваться план подготовки команды во время зимнего перерыва, Матвеев сказал: "У нас есть два плана подготовки. Подождем возвращения травмированных и, видимо, проведем дополнительный сбор".

"Краснодар" сыграл заключительный матч в 2019 году. Следующую официальную встречу краснодарцы проведут в марте 2020 года в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче 20-го тура "Краснодар" примет "Уфу".