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Турнир претендентов по шахматам

Российский шахматист Грищук отобрался на турнир претендентов

Турнир пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля

ТАСС, 13 декабря. Российский шахматист Александр Грищук завоевал право выступить на турнире претендентов. Об этом стало известно по итогам ответных партий первого раунда заключительного этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Иерусалиме.

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда - полуфиналы и финал. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в следующем году. Россиянин Ян Непомнящий, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и француз Максим Вашье-Лаграв, которые были главными конкурентами Грищука, завершили свои партии вничью, не сумев победить без тай-брейка на этапе в Иерусалиме. Благодаря этому Грищук не опустится ниже второго места в общем зачете, что позволит ему выступить на турнире претендентов.

Во второй игровой день Вашье-Лаграв сыграл вничью с болгарином Веселином Топаловым, Мамедьяров не смог переиграть россиянина Дмитрия Яковенко, а Немомнящий - израильтянина Бориса Гельфанда. Также вничью завершились партии Пентала Харикришна (Индия) - Сергей Карякин (Россия), Радослав Войташек (Польша) - Дмитрий Андрейкин (Россия), Давид Навара (Чехия) - Ван Хао (Китай), Вэй И (Китай) - Аниш Гири (Нидерланды). Единственную победу в четверг одержал американец Уэсли Со, обыгравший китайского гроссмейстера Юй Янъи, и вышел в следующий раунд соревнований, остальные шахматисты в пятницу проведут тай-брейки.

Призовой фонд одного этапа составляет €130 тыс. Дополнительные €280 тыс. будут распределены между участниками по итогам всего Гран-при. Турнир завершится 23 декабря, если в финале потребуется тай-брейк.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. На него уже отобрались Грищук, американец Фабиано Каруана, азербайджанец Теймур Раджабов, а также китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао.

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