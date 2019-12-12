Российский шахматист Грищук отобрался на турнир претендентов

ТАСС, 13 декабря. Российский шахматист Александр Грищук завоевал право выступить на турнире претендентов. Об этом стало известно по итогам ответных партий первого раунда заключительного этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Иерусалиме.

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда - полуфиналы и финал. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в следующем году. Россиянин Ян Непомнящий, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и француз Максим Вашье-Лаграв, которые были главными конкурентами Грищука, завершили свои партии вничью, не сумев победить без тай-брейка на этапе в Иерусалиме. Благодаря этому Грищук не опустится ниже второго места в общем зачете, что позволит ему выступить на турнире претендентов.

Во второй игровой день Вашье-Лаграв сыграл вничью с болгарином Веселином Топаловым, Мамедьяров не смог переиграть россиянина Дмитрия Яковенко, а Немомнящий - израильтянина Бориса Гельфанда. Также вничью завершились партии Пентала Харикришна (Индия) - Сергей Карякин (Россия), Радослав Войташек (Польша) - Дмитрий Андрейкин (Россия), Давид Навара (Чехия) - Ван Хао (Китай), Вэй И (Китай) - Аниш Гири (Нидерланды). Единственную победу в четверг одержал американец Уэсли Со, обыгравший китайского гроссмейстера Юй Янъи, и вышел в следующий раунд соревнований, остальные шахматисты в пятницу проведут тай-брейки.

Призовой фонд одного этапа составляет €130 тыс. Дополнительные €280 тыс. будут распределены между участниками по итогам всего Гран-при. Турнир завершится 23 декабря, если в финале потребуется тай-брейк.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. На него уже отобрались Грищук, американец Фабиано Каруана, азербайджанец Теймур Раджабов, а также китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао.