Российский боксер Аванесян защитил титул чемпиона Европы, победив испанца дель Рио

ТАСС, 13 декабря. Россиянин Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в Барселоне он выиграл у испанца Хосе дель Рио нокаутом в первом раунде.

Аванесян во второй раз защитил пояс чемпиона Европы, который завоевал в марте этого года благодаря победе над испанцем Кевином Лехаррагой техническим нокаутом в девятом раунде. В сентябре россиянин во второй раз победил Лехаррагу - техническим нокаутом в первом раунде.

В послужном списке 31-летнего россиянина теперь 26 побед (14 нокаутом), три поражения и одна ничья. Россиянин завоевал пояс временного чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в ноябре 2015 года благодаря победе над венесуэльцем Чарли Наварро техническим нокаутом в девятом раунде, а в мае 2016 года защитил титул, выиграв у американца Шейна Мосли по очкам. В ноябре 2016 года WBA перевела американца Кита Турмана в ранг суперчемпиона мира, а Аванесяна провозгласила регулярным, но россиянин не смог защитить пояс, проиграв в феврале 2017 года американцу Леймонту Питерсону по очкам.

Аванесян с 2009 года выступал исключительно в России, где завоевал титул чемпиона страны и три региональных пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а с 2014 года проводит поединки за рубежом и сейчас проживает в британском Ньюарке.

34-летний дель Рио потерпел девятое поражение в карьере при 29 победах (7 нокаутом) и одной ничьей.