Бордалас: физическая готовность футболистов "Хетафе" в матче ЛЕ была на высшем уровне

"Я очень рад за всех, потому что наш клуб продолжит выступление в турнире, это нечто удивительное. Мы никогда не остаемся довольными результатом, так как я всегда был амбициозным тренером, который пытается донести это до своих игроков. Все, кто со мной знаком, знают, что я придаю большое значение физической подготовке, сегодня футболисты, которые вышли на замену, очень помогли. Мы ценим физическую форму игроков и надеемся, что все готовы, когда им нужно выйти на поле", - сказал Бордалас.

Первое место в группе С занял швейцарский "Базель", набравший 13 очков в шести матчах. "Хетафе" с 12 очками стал вторым, оба клуба вышли в плей-офф турнира. На третьей строчке расположился "Краснодар" (9), последнее место в таблице занял турецкий "Трабзонспор" (1).

Жеребьевка 1/16 финала турнира пройдет 16 декабря в швейцарском Ньоне.