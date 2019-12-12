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Лига Европы

Бордалас: физическая готовность футболистов "Хетафе" в матче ЛЕ была на высшем уровне

Испанский клуб победил "Краснодар" со счетом 3:0

МАДРИД, 13 декабря. /ТАСС/. Футболисты испанского "Хетафе" были физически готовы к матчу заключительного тура группового этапа Лиги Европы против российского "Краснодара". Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер испанской команды Хосе Бордалас.

В четверг "Хетафе" разгромил "Краснодар" со счетом 3:0 в шестом туре группового этапа Лиги Европы и завоевал путевку в 1/16 финала турнира. Вышедшие на замену Хорхе Молина и Роберт Кенеди отметились забитыми мячами.

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"Я очень рад за всех, потому что наш клуб продолжит выступление в турнире, это нечто удивительное. Мы никогда не остаемся довольными результатом, так как я всегда был амбициозным тренером, который пытается донести это до своих игроков. Все, кто со мной знаком, знают, что я придаю большое значение физической подготовке, сегодня футболисты, которые вышли на замену, очень помогли. Мы ценим физическую форму игроков и надеемся, что все готовы, когда им нужно выйти на поле", - сказал Бордалас.

Первое место в группе С занял швейцарский "Базель", набравший 13 очков в шести матчах. "Хетафе" с 12 очками стал вторым, оба клуба вышли в плей-офф турнира. На третьей строчке расположился "Краснодар" (9), последнее место в таблице занял турецкий "Трабзонспор" (1).

Жеребьевка 1/16 финала турнира пройдет 16 декабря в швейцарском Ньоне.

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