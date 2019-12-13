Полный провал. Россия осталась без еврокубков после вылета "Краснодара" из Лиги Европы

ХЕТАФЕ /Испания/, 13 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" стал последним представителем России, который завершил выступление еврокубках. Команда в ночь на пятницу в гостях проиграла испанскому "Хетафе" (0:3) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы и не смогла выйти в плей-офф турнира.

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В конце ноября шансы на еврокубковую весну потеряли московские ЦСКА и "Локомотив", выступавшие в Лиге Европы и Лиге чемпионов соответственно. В ночь на среду к ним присоединился петербургский "Зенит", который в Португалии уступил местной "Бенфике" со счетом 0:3 и не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Впервые за 18 лет от России в весенней стадии еврокубков никто не сыграет, страна потеряла все шансы вернуться на шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которое позволяет заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки. Располагаясь на седьмой строчке, Россия сможет делегировать на международную арену пять команд - две пройдут в Лигу чемпионов (одна стартует с группового этапа, вторая - с третьего квалификационного раунда), одна сыграет в Лиге Европы (раунд плей-офф), две выступят в Лиге конференций (третий и второй раунды квалификации). Для "Краснодара" этот еврокубковый сезон был шестым подряд. Команда во второй раз в истории не смогла выйти из группы - впервые это произошло в дебютном для нее еврокубковом сезоне-2014/15. Хуже клуб выступил только в сезоне-2017/18, когда по сумме двух матчей раунда плей-офф против сербской "Црвены Звезды" не смог попасть в основную сетку турнира. В матче с "Хетафе" "Краснодар" пропустил три мяча за 10 минут в концовке второго тайма, их авторами стали Леандро Кабрера (76-я минута), Хорхе Молина (78) и Роберт Кенеди (86). На 88-й минуте с поля был удален капитан российской команды Александр Мартынович, который получил вторую желтую карточку.

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"Краснодар" набрал девять очков в шести матчах и занял третье место в группе. Первым стал швейцарский "Базель" (13), вторым - "Хетафе" (12). Оба этих клуба вышли в плей-офф турнира. Последнее место в таблице занял турецкий "Трабзонспор" (1). Команды, попавшие в число участников 1/16 финала Лиги Европы, узнают имена соперников 16 декабря. Жеребьевка пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Провальная концовка "Краснодара" Победа в этой игре была важна для обеих команд, так как она гарантировала участие в следующей стадии турнира. На решающий матч розыгрыша Лиги Европы "Краснодар" отправился без основного нападающего Ари, который в концовке предыдущей игры против "Базеля" (1:0) получил красную карточку. Из-за этого тренерский штаб российской команды был вынужден отказаться от привычной для себя схемы с четырьмя защитниками, тремя полузащитниками и тремя нападающими. В Испании гости были вынуждены переключиться на формацию 4-4-2, в которой важная роль отводилась паре форвардов - россиянину Ивану Игнатьеву и шведу Маркусу Бергу.

Болельщики с трудом заполнили стадион "Колисеум Альфонсо Перес" наполовину - на трибунах собрались 9389 зрителей. Возможно, многих отпугнул дождь, так как только над одной из трибун арены, построенной в 1998 году, был козырек. Планировалось, что в этот день на стадионе будут около 100 болельщиков "Краснодара", однако за воротами Станислава Крицюка в первом тайме визуально их было вдвое меньше. Первая половина матча прошла с преимуществом испанцев, которые создали пару опасных моментов у ворот соперника, гости долго не могли подстроиться под жесткую манеру игры "Хетафе", а немецкий судья Даниэль Зиберт оставлял тактические фолы и грубость со стороны хозяев поля без внимания. После перерыва российской команде удалось отодвинуть игру от своих ворот, но до результативных ударов дело не дошло. Испанцы же перевернули ход встречи за 10 минут: сначала Леандро Кабрера и Хорхе Молина здорово сыграли после навесов с левого фланга, а незадолго до финального свистка вышедший на замену Роберт Кенеди застал врасплох Крицюка, пробив низом в ближний для вратаря угол. Уже после этого с поля был удален Мартынович, совершивший необязательный фол. Игра могла сложиться для "Краснодара" иначе, но, пользуясь боксерской терминологией, команда показала, что не может держать удар. После первого пропущенного мяча у футболистов опустились руки. Это помогло "Хетафе", который отличился еще дважды. Главный тренер российского клуба Сергей Матвеев на послематчевой пресс-конференции отметил, что хозяева справедливо набрали три очка. "Хетафе" победил заслуженно, хотя матч до 75-й минуты был равным, - сказал он. - После пропущенного мяча мы упустили инициативу и проиграли". Также специалист ответил на вопрос ТАСС о том, скажется ли вылет из еврокубков на планах команды в межсезонье. "У нас есть два варианта подготовки. Подождем возвращения травмированных и, вероятно, проведем дополнительный сбор", - добавил Матвеев.