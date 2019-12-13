На мажорной ноте. ЦСКА завершил выступление в Лиге Европы победой над "Эспаньолом"

ТАСС, 13 декабря. Футболисты ЦСКА в ночь на пятницу завершили свою европейскую кампанию в текущем сезоне. Российский клуб, лишившийся в прошлом туре шансов побороться за плей-офф, победил на выезде лидера группы H испанский "Эспаньол". В Барселону подопечные Виктора Гончаренко отправились в основном составе. Несмотря на то, что матч ничего не значил для обоих соперников, лидеры армейцев - Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Федор Чалов и Никола Влашич - прилетели в Испанию вместе с командой. В основе не появился только голкипер Акинфеев, которого заменил Илья Помазун. "Эспаньол" вышел на поле не в оптимальном составе. После матча чемпионата Испании с "Реалом" (0:2) отдых получили основной голкипер Диего Лопес и еще несколько полевых игроков. Оказался в запасе и китайский нападающий У Лэй - автор одного из двух голов в первой встрече между этими соперниками в Москве, которая завершилась победой "Эспаньола" со счетом 2:0.

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Игра проходила с преимуществом ЦСКА, который комбинировал и старался действовать не только эффективно, но и эффектно. Первый тайм стал отражением осенней игры команды Гончаренко - подавляющее преимущество и обилие опасных моментов в первые сорок пять минут, которые редко завершались голами. В концовке текущего года во вторых таймах армейцы неизменно начинали действовать хуже, позволяя соперникам реализовывать контратаки и набирать очки. После перерыва игра стала равной. Во второй половине команды обменялись опасными моментами в течение 15 минут. Сначала китайский форвард хозяев У Лэй пробил из пределов штрафной, но здорово сыграл Помазун. В ответной атаке Константин Кучаев и Чалов вышли к воротам соперника, но последний в решающий момент не дотянулся до передачи от партнера и не смог пробить по пустым воротам. Первую победу армейцам в этом розыгрыше на 84-й минуте принес Никола Влашич. Он получил мяч в штрафной после передачи с правого фланга от Марио Фернандеса и пробил низом в ближний угол. Испанский клуб сравнять счет не смог. Серия завершилась Российский клуб прервал беспроигрышную серию "Эспаньола" в еврокубках, которая насчитывала 26 матчей. Последний раз испанская команда проигрывала немецкому "Шальке" в 1/16 финала Кубка УЕФА сезона-2005/06. После этого "Эспаньол" одержал 19 побед и семь раз сыграл вничью. В сезоне-2006/07 команда вышла в финал Кубка УЕФА, где по пенальти уступила "Севилье". После матча Чалов отметил, что футболисты ЦСКА хотели порадовать своих болельщиков перед уходом на зимние каникулы. "Нужно было так играть раньше. Мы хотели порадовать наших болельщиков в последнем матче, чтобы с хорошим настроением уйти в отпуск. Конечно, могли забить больше мячей, но главное, что победили", - сказал Чалов.

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По словам полузащитника Ивана Облякова, настрой у ЦСКА в этом матче был боевым. "Выходили играть за свою страну, за семью, за очки в рейтинг. Было достаточно голевых моментов. Смогли выиграть и закончили год на мажорной ноте", - подчеркнул Обляков. В весенней стадии еврокубков от России впервые за 18 лет никто выступать не будет. В предыдущий раз российские клубы не играли в еврокубках весной в сезоне-2001/02, когда московские "Спартак" и "Локомотив" не смогли выйти из группы первого группового этапа Лиги чемпионов. В Кубке УЕФА того сезона играли еще четыре команды. Махачкалинский "Анжи", московское "Торпедо" и новороссийский "Черноморец" проиграли в первом раунде, уступив соответственно шотландскому клубу "Рейнджерс", английскому "Ипсвичу" и испанской "Валенсии", а московское "Динамо" дошло до второго раунда соревнований, победив "Биркиркару" из Мальты и уступив "Рейнджерс".