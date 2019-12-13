Овечкин стал лауреатом награды имени Уэйна Гретцки

ТАСС, 13 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин получил награду имени Уэйна Гретцки от Зала хоккейной славы США. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Награда имени Уэйна Гретцки вручается с 1999 года. Ее получают иностранцы, которые внесли большой вклад в развитие и продвижение хоккея в США. Овечкин стал 10-м лауреатом в истории премии, первым награду получил сам Гретцки, после этого приз вручали таким известным хоккеистам и тренерам, как Горди Хоу (2000), Скотти Моррисон (2001), Скотти Боумэн (2002), Бобби Халл (2003), Херберт Брукс (2004), Мюррей Костелло (2012) и Эмиль Фрэнсис (2015). В 2008 году лауреатом посмертно стал советский тренер Анатолий Тарасов.

Сам Овечкин на церемонии появиться не смог, так как находится в расположении клуба, который в ночь на 15 декабря сыграет на выезде против "Тампы". Однако россиянин дал свой комментарий пресс-службе Зала хоккейной славы США. "Огромная честь, очень рад, что теперь связан с такими громкими именами. Дети помнят меня и каждый год говорят, что хотят увидеть мою игру в следующем сезоне, это доставляет радость мне и им", - сказал Овечкин.

Награду получал владелец "Вашингтона" Тед Леонсис. "Этот приз предназначен для иностранного игрока, поднявшего популярность и уровень хоккея в США. Я не могу назвать другого такого хоккеиста, который заслуживает подобную награду больше Овечкина", - подчеркнул Леонсис.

Овечкин был выбран под первым номером "Вашингтоном" на драфте НХЛ в 2004 году. В составе клуба он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. За свою карьеру в НХЛ нападающий провел 1117 матчей и набрал 1244 (679 шайб + 565 результативных передач) очка.

Выступая за "Вашингтон", Овечкин семь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, что является лучшим показателем среди действующих хоккеистов. На его счету три "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ - прим. ТАСС). С 2004 по 2019 год Овечкин сыграл за сборную России на 12 чемпионатах мира, завоевав три золота, два серебра и четыре бронзы.