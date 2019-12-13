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НХЛ

Два очка Кучерова принесли "Тампе" волевую победу над "Бостоном" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2
Никита Кучеров AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Никита Кучеров
© AP Photo/Patrick Semansky

ТАСС, 13 декабря. "Тампа-Бэй" дома одержала волевую победу над "Бостоном" со счетом 3:2 во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Двумя результативными передачами отметился российский нападающий хозяев Никита Кучеров.

В составе победителей отличились Стивен Стэмкос (33-я и 56-я минуты) и Брэйнден Пойнт (45). Кучеров выступил ассистентом в эпизодах с первым голом Стэмкоса и заброшенной шайбой Пойнта. Защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отметился, а голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 27 бросков по воротам. Теперь на счету Кучерова 33 (10 шайб + 23 передачи) очка в текущем регулярном чемпионате НХЛ, в активе Сергачева 16 (4+12) баллов за результативность.

У проигравших голами отметились Патрис Бержерон (5) и Андерс Бьорк (57). Лучшим игроком матча стал Стэмкос. Второй звездой был признан Кучеров, третьей - Василевский.

"Тампа" идет на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 35 очков после 30 матчей. "Бостон" располагается на второй строчке, набрав 46 очков в 33 встречах. В следующем матче "Тампа" примет дома "Вашингтон" 15 декабря. "Бостон" в этот же день на выезде встретится с "Флоридой".

В другом матче игрового дня "Детройт" дома обыграл "Виннипег" со счетом 5:2 и прервал серию поражений, которая длилась 12 встреч. "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде победил "Флориду" - 3:1. Голкипер хозяев Сергей Бобровский сделал 27 сейвов. "Питтсбург", впервые за три года игравший без Евгения Малкина и Сидни Кросби, в овертайме домашнего матча взял верх над "Коламбусом" - 1:0.

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