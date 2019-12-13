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НХЛ

"Рейнджерс" обыграли "Сан-Хосе", Панарин в третий раз в карьере отметился хет-триком в НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу команды из Нью-Йорка
Артемий Панарин AP Photo/Jay LaPrete
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/Jay LaPrete

ТАСС, 13 декабря. "Сан-Хосе" проиграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев отличились Томаш Гертль (10-я минута), Логан Кутюр (32) и Бренден Диллон (43). Шайбы у гостей забросили Йеспер Фаст (6-я минута), Артемий Панарин (28, 57, 58) и Мика Зибанежад (49, 54).

Панарин также отметился результативной передачей. Всего на счету 28-летнего россиянина 18 шайб и 23 передачи в 31 матче нынешнего сезона. Россиянин в третий раз в карьере отметился хет-триком в НХЛ. Ранее он забрасывал по три шайбы за игру только в ворота "Рейнджерс". Помимо этого, в восьмой раз в заокеанской карьере он набрал четыре очка в матче.

Российский вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 15 бросков из 18.

"Сан-Хосе" в первой встрече под руководством Боба Бугнера потерпел шестое поражение подряд. В четырех играх кряду калифорнийская команда не может набрать очко.

"Рейнджерс" после победы поднялись на четвертое место в борьбе за "уайлд-кард" для выхода в плей-офф на Востоке. Команда отстает от второго места, дающего путевку в плей-офф, на четыре очка.

"Сан-Хосе" занимает шестую строчку в борьбе за "уайлд-кард" на Западе, отставая на пять очков от второго места.

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