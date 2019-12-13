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НХЛ

Хоккейный матч канадской лиги не был доигран из-за госпитализации вратаря

Голкипер "Ниагара Айсдогз" Такер Тайнан получил глубокий порез ноги после столкновения с соперником

ТАСС, 13 декабря. Матч канадской юниорской Хоккейной лиги Онтарио (входит в систему ведущей юниорской канадской лиги) между командами "Ниагара Айсдогз" и "Лондон Найтс" был прерван из-за травмы вратаря хозяев Такера Тайнана. Об этом сообщает канадский телеканал Sportsnet.

В начале второго периода при счете 2:1 в пользу гостей Тайнан неожиданно упал на лед после столкновения с соперником. Врачи выявили у пострадавшего глубокий порез ноги. Медики в течение 10 минут пытались остановить кровь, в связи с чем часть площади у ворот была залита кровью. Тайнан покинул лед на носилках и сразу же был отправлен в госпиталь, где врачи успешно провели операцию. Состояние 17-летнего вратаря оценивается как стабильное.

Руководство хоккейной лиги приняло решение не продолжать встречу из-за инцидента.

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