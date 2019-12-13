Нурмагомедов и Фергюсон могут провести пресс-конференцию в январе

КРАСНОДАР, 13 декабря. /ТАСС/. Совместная пресс-конференция чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона может пройти в январе 2020 года. Об этом Нурмагомедов заявил ТАСС.

"Они [UFC] хотели [провести пресс-конференцию] в конце декабря, у меня не получилось. Теперь переигрываем на середину - конец января", - сказал Нурмагомедов.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля будущего года.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.