{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Нурмагомедов и Фергюсон могут провести пресс-конференцию в январе

Поединок между бойцами запланирован на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля

КРАСНОДАР, 13 декабря. /ТАСС/. Совместная пресс-конференция чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона может пройти в январе 2020 года. Об этом Нурмагомедов заявил ТАСС.

"Они [UFC] хотели [провести пресс-конференцию] в конце декабря, у меня не получилось. Теперь переигрываем на середину - конец января", - сказал Нурмагомедов.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля будущего года.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Бизнесмен Гуриев сменил бывшего вратаря Габулова на посту президента ФК "Алания"
Экс-голкипер сборной России являлся президентом клуба с лета нынешнего года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС