Бизнесмен Гуриев сменил бывшего вратаря Габулова на посту президента ФК "Алания"

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 декабря. /ТАСС/. Учредитель футбольного клуба "Алания Владикавказ", красноярский предприниматель, уроженец Северной Осетии Владимир Гуриев официально стал президентом клуба. На этом посту он сменил бывшего вратаря сборной России Владимира Габулова, сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.

"Владимир Гуриев официально стал президентом футбольного клуба "Алания Владикавказ". Владимир Габулов, который ранее занимал эту должность, покинул клуб", - сказал собеседник агентства.

Габулов говорил ранее о претензиях со стороны учредителей, в частности, связанные с финансовой отчетностью. С ними экс-вратарь не согласился, назвав необоснованными, так как финансовую деятельность клуба ведет бухгалтер, назначенный учредителями, а многие расходы проводились с целью экономии на личные средства Габулова или спонсоров из числа друзей.

Габулов стал президентом нового частного клуба "Алания" летом этого года. Ранее он также занимал пост главы Минспорта Северной Осетии.

Большую часть карьеры Габулов провел в московском "Динамо". В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 2018. Последним клубом вратаря был "Брюгге", в составе которого он стал чемпионом Бельгии. В ноябре 2018 года Габулов объявил о завершении спортивной карьеры.