{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Турнир претендентов по шахматам

Филатов: шахматист Грищук имеет хорошие шансы на успех в турнире претендентов

Российский гроссмейстер квалифицировался на турнир по итогам серии Гран-при FIDE
Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Александр Грищук заслуженно завоевал право выступить на турнире претендентов и имеет хорошие шансы на успех в нем. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

О том, что Грищук завоевал право выступить на турнире претендентов, стало известно по итогам ответных партий первого раунда заключительного этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Иерусалиме в ночь на пятницу. Грищук, который пропускает этап, не опустится ниже второго места в общем зачете Гран-при, что позволит ему выступить на турнире претендентов.

"Поздравляем любителей шахмат России с таким успехом. Александр - наш выдающийся шахматист, чемпион мира в команде, чемпион мира по блицу, абсолютно заслуженно получил путевку на турнир претендентов. Желаю, чтобы он успешно прошел его и стал чемпионом мира в классике. Шансы [выиграть турнир претендентов] у него есть, шансы хорошие", - сказал Филатов.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. Его победитель сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Грищук - двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад в составе команды России (2000, 2002), четырехкратный победитель командного чемпионата мира (2005, 2010, 2013, 2019), чемпион России (2009), трехкратный чемпион мира по блицу (2006, 2012, 2015).

Реклама на ТАСС
НХЛ
Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарин признан первой звездой дня в НХЛ
Российский хоккеист оформил хет-трик в матче с "Сан Хосе"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС