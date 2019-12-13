Филатов: шахматист Грищук имеет хорошие шансы на успех в турнире претендентов

МОСКВА, 13 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Александр Грищук заслуженно завоевал право выступить на турнире претендентов и имеет хорошие шансы на успех в нем. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

О том, что Грищук завоевал право выступить на турнире претендентов, стало известно по итогам ответных партий первого раунда заключительного этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Иерусалиме в ночь на пятницу. Грищук, который пропускает этап, не опустится ниже второго места в общем зачете Гран-при, что позволит ему выступить на турнире претендентов.

"Поздравляем любителей шахмат России с таким успехом. Александр - наш выдающийся шахматист, чемпион мира в команде, чемпион мира по блицу, абсолютно заслуженно получил путевку на турнир претендентов. Желаю, чтобы он успешно прошел его и стал чемпионом мира в классике. Шансы [выиграть турнир претендентов] у него есть, шансы хорошие", - сказал Филатов.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. Его победитель сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Грищук - двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад в составе команды России (2000, 2002), четырехкратный победитель командного чемпионата мира (2005, 2010, 2013, 2019), чемпион России (2009), трехкратный чемпион мира по блицу (2006, 2012, 2015).