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Бокс

Нурмагомедов заявил, что ему будет тяжело боксировать с Мэйуэзером

Американский боксер проведет в 2020 году поединок с одним из бойцов UFC
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

КРАСНОДАР, 13 декабря. /ТАСС/. Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову было бы тяжело противостоять американцу Флойду Мэйуэзеру в боксером поединке. Об этом Нурмагомедов сказал ТАСС.

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Ранее стало известно, что Мэйуэзер проведет в 2020 году поединок с одним из бойцов UFC.

"Я подписал контракт на бой в апреле, ни о боксе, ни о Мэйуэзере пока не думаю, - сказал российский спортсмен. - У меня очень серьезный соперник, мне надо пройти это испытание, а потом можно будет посмотреть".

"Бокс - это его вид спорта, и он этим занимается всю жизнь, - продолжил боец. - Он лучший в этом деле на данный момент - 50 боев, 50 побед. Что я могу сказать, Мэйуэзер - это один из величайших боксеров всех времен. Именно в боксе с ним будет очень тяжело".

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Поединок Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона запланирован на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля будущего года.

На счету 42-летнего Мэйуэзера 50 боев и 50 побед в профессиональной боксерской карьере.

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