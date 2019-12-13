Шипов назвал отобравшегося на турнир претендентов Грищука "шахматным Гарринчей"

О том, что Грищук завоевал право выступить на турнире претендентов, стало известно по итогам ответных партий первого раунда заключительного этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Иерусалиме в ночь на пятницу. Грищук, который пропускает этап, не опустится ниже второго места в общем зачете Гран-при, что позволит ему выступить на турнире претендентов.

"Надо отметить, что сам факт того, что Саша пробился на турнир претендентов - это огромное достижение, сейчас конкуренция чрезвычайно высокая, и совершенно очевидно, что туда не пробьются многие шахматисты, которые, я уверен, созрели для серьезной борьбы за титул, - сказал Шипов. - Но всего-то восемь мест на турнире, а шахматистов, которые точно не были там лишними, на мой взгляд, человек 15, идет очень жесткая борьба - к тому же, второй гроссмейстерский эшелон почти ничем не уступает, только какими-то нюансами. Жесточайшая конкуренция, а Саша просто прошел по прямому спортивному принципу силовым образом, при помощи своего гениального мозга и без учета рейтинга, гражданства, какой матч он играл до этого".

"Надо провести большую подготовительную работу, - добавил собеседник агентства. - От цейтнотной болезни Саша, конечно, уже не избавится - про его цейтнотные приключения мы говорим уже больше 20 лет. Это не лечится, с этим надо как-то жить, но, в конце концов, Гарринча тоже был "одноногим" футболистом, у него были некоторые изъяны, одна нога короче другой. Все знали это, как и то, как он будет обводить, но никто ничего не мог поделать, так что Грищук в какой-то степени наш шахматный Гарринча - "прихрамывает" на цейтнотах, но это не мешает ему побеждать".

Время против Грищука

Также Шипов рассказал, за счет чего Грищук может повысить свои шансы на победу в турнире. "Работу Саше надо проделать основательную, потому что на данный момент, с моей точки зрения, фаворитом турнира претендентов будет не он, сейчас я отдаю предпочтение китайцу Дин Лижэню и американцу Фабиано Каруане, - отметил эксперт. - Но Грищук - тот человек, который может это оспорить, надеемся, что это будет плодом упорной работы и волевого настроя, времени у него не так много, теперь оно играет против него, и откладывать на будущее у него нет никакой возможности. Можно менять дебютный репертуар, преподносить много сюрпризов, у опытных шахматистов за плечами много сыгранных партий, и по ним готовятся их соперники, надо сделать так, чтобы эта подготовка потеряла смысл, разработать новые дебютные схемы, чтобы буквально с первого или со второго хода соперники были вынуждены думать своей головой и адаптироваться, разумеется, важна и физическая форма, чтобы голова соображала и была выносливость".

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. Его победитель сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Грищук - двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад в составе команды России (2000, 2002), четырехкратный победитель командного чемпионата мира (2005, 2010, 2013, 2019), чемпион России (2009), трехкратный чемпион мира по блицу (2006, 2012, 2015).