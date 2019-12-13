Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 13 декабря. Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Рейнджерс" одержали победу в гостевом матче регулярного чемпионата против "Сан Хосе" (6:3), 28-летний россиянин отметился тремя заброшенными шайбами и одной голевой передачей, оформив свой третий хет-трик в НХЛ. Всего на счету Панарина 18 шайб и 23 передачи в 31 матче нынешнего сезона.

Второй звездой дня стал голкипер "Ванкувера" Якоб Маркстрём, оформивший "шатаут" в домашней игре против "Каролины" (1:0). Швед отразил 43 броска по своим воротам.

Третьей звездой дня признан канадский форвард "Тампы" Стивен Стэмкос, отметившийся дублем в домашнем матче против "Бостона" (3:2).