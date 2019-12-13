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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Глава Федерации лыжного спорта Норвегии извинился за призыв отстранить россиян от КМ

Ранее Эрик Рёсте заявил, что российские лыжники должны быть отстранены от участия в Кубке мира, если они не будут допущены до чемпионата мира и Олимпиады

ТАСС, 13 декабря. Президент Федерации лыжного спорта Норвегии Эрик Рёсте извинился перед главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе за свои высказывания о недопуске российских спортсменов к этапам Кубка мира. Об этом Вяльбе сообщила норвежскому телеканалу TV2.

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Ранее Рёсте заявил, что российские лыжники также должны быть отстранены от участия в Кубке мира, если они не будут допущены до чемпионата мира и Олимпиады-2022. В прошедший четверг глава Федерации лыжного спорта Норвегии объяснил свою позицию Вяльбе и тренеру сборной России Маркусу Крамеру.

"Он извинился, - сказала Вяльбе. - Мы не обманываем, говоря о том, что не используем допинг. Мы не обманывали и в Сочи [на Олимпиаде - 2014]".

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады).

Теги
Вяльбе, Елена ВалерьевнаВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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