Глава Федерации лыжного спорта Норвегии извинился за призыв отстранить россиян от КМ

ТАСС, 13 декабря. Президент Федерации лыжного спорта Норвегии Эрик Рёсте извинился перед главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе за свои высказывания о недопуске российских спортсменов к этапам Кубка мира. Об этом Вяльбе сообщила норвежскому телеканалу TV2 .

Ранее Рёсте заявил, что российские лыжники также должны быть отстранены от участия в Кубке мира, если они не будут допущены до чемпионата мира и Олимпиады-2022. В прошедший четверг глава Федерации лыжного спорта Норвегии объяснил свою позицию Вяльбе и тренеру сборной России Маркусу Крамеру.

"Он извинился, - сказала Вяльбе. - Мы не обманываем, говоря о том, что не используем допинг. Мы не обманывали и в Сочи [на Олимпиаде - 2014]".

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады).