В Кремле не обсуждают проведение в России игр, альтернативных Олимпиаде

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. В Администрации президента РФ не обсуждают идею проведения в стране международных спортивных соревнований, альтернативных Олимпиаде. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это вопрос к нашим спортивным властям, - сказал он, отвечая на вопрос о том, возможно ли проведение таких игр в стране. - В Кремле эта тема не обсуждается".

Пескова попросили прокомментировать слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что РФ способна на фоне решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде провести свои альтернативные игры. "Я не могу комментировать заявления Валентины Ивановны, - ответил он. - Валентина Ивановна неоднократно говорила о необходимости отстаивания наших интересов и защиты интересов наших спортсменов, вот это и является краеугольным камнем нашей позиции".

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.