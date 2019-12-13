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Допинг в спорте

Российские пятиборцы могут быть исключены из сборной после двух пропусков допинг-теста

Кроме того, личный тренер спортсмена получит административное наказание в виде лишения премии, а также может быть уволен или дисквалифицирован

ТАСС, 13 декабря. Президент Федерации спортивного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов утвердил перечень рекомендаций для соблюдения антидопинговых правил. Об этом говорится в приказе главы ФСПР "О соблюдении антидопинговой дисциплины" на сайте федерации.

В приказе отмечается, что в случае пропуска спортсменом допинг-теста и получения первого предупреждения президентом ФСПР будет принято решение о наказании спортсмена, в том числе он может быть лишен премиальных выплат. Личный тренер спортсмена также будет привлечен к дисциплинарной ответственности и лишен премии.

В случае получения спортсменом второго предупреждения на тренерском совете будет рассмотрен вопрос о его пребывании в сборной России, а личный тренер спортсмена получит административное наказание в виде лишения премии и вплоть до увольнения с занимаемой должности и дисквалификации.

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Допинг
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