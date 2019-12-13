Конькобежец Кулижников стал третьим на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Японии

ТАСС, 13 декабря. Российский конькобежец Павел Кулижников занял третье место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в японском Нагано.

Россиянин показал результат 34,732 секунды. Первым стал японец Юма Мураками (34,584), второе место занял его соотечественник Тацуя Синхама (34,672).

Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях (дважды - 500 м, один раз - 1000 м), обладателем трех золотых медалей чемпионатов мира в спринтерском многоборье и двукратным победителем чемпионата Европы (1000 м и командный спринт). Ему принадлежит действующий мировой рекорд на дистанции 500 м (33,61).

Этап Кубка мира в Нагано завершится 15 декабря.