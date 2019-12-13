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КХЛ

В клубе КХЛ "Куньлунь" подумывают над переездом из Пекина в Шэньчжэнь

Пока команда выступает в Пекине на арене, вмещающей 3000 зрителей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь" пока не определился с ареной на следующий сезон и рассмотрит вариант переезда из Пекина в Шэньчжэнь. Об этом ТАСС сообщила президент "Куньлуня" Ао Мэн.

На данный момент "Куньлунь" проводит домашние матчи на арене "Шоуган" в Пекине, вмещающей 3000 зрителей. Первые шесть игр нынешнего сезона команда провела на арене в Шэньчжэне, вмещающей 14000 зрителей. В Шэньчжэне играет команда Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) системы "Куньлуня" - "КРС Ванке Рэйз".

"Сейчас наша женская команда базируется в Шэньчжене, а мужская в Пекине, потому что мы хотим иметь команды в разных местах и не хотим, чтобы две команды играли в одном городе. В Шэньчжене хорошая экономика. Поменять команды городами и перевезти "Куньлунь" в Шэньчжень, а женскую команду в Пекин - хорошая идея, мы подумаем об этом. Мы еще не решили, где играть в следующем сезоне, но пока остаемся на арене "Шоуган", - сказала Ао.

"Куньлунь" выступает в КХЛ с 2016 года. В нынешнем регулярном чемпионате команда располагается на девятом месте в Восточной конференции, набрав 41 очко в 37 матчах.

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