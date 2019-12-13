СМИ: Южная Корея отозвала заявку на проведение ЧМ по футболу 2023 года среди женщин

ТАСС, 13 декабря. Республика Корея отозвала заявку на проведение чемпионата мира по футболу среди женщин в 2023 году из-за разногласий с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу прав на полученную от турнира прибыль. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

ФИФА приняла решение начиная с чемпионата в 2023 году наложить запрет на создание местных организационных комитетов в стране проведения соревнований. Вместо этого федерация будет учреждать собственный орган для организации турнира. Согласно новым правилам, ФИФА закрепляет за собой право на все средства, вырученные с чемпионата.

Однако южнокорейское законодательство гарантирует права правительства и органов местного самоуправления на получение определенной части прибыли с проведения спортивных состязаний. Как отметили в Футбольной ассоциации Южной Кореи, для региональных властей будет крайне проблематично вкладывать большие суммы денег в создание инфраструктуры для чемпионата, в том числе возведение стадионов, при этом не имея возможности рассчитывать на получение прибыли.

В середине апреля Южная Корея подала одиночную заявку на проведение чемпионата мира по футболу среди женщин в 2023 году. Ранее Республика Корея планировала подать заявку совместно с КНДР, но Сеул и Пхеньян не смогли согласовать детали проведения турнира.