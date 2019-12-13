Глава федерации гандбола назвал причины поражения россиянок в полуфинале чемпионата мира

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Слабая реализация и отсутствие удачи подвели женскую сборную России по гандболу в полуфинальном матче чемпионата мира с командой Нидерландов. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

В пятницу российская национальная команда уступила команде Нидерландов со счетом 32:33 в полуфинале мирового первенства. До этого россиянки выиграли все матчи на турнире.

"К сожалению, сегодня было много ошибок и слабая реализация в силу волнения и того, что игроки были перегружены, - сказал Шишкарев. - Элементарно не везло, не реализовали 10-12 моментов, не попадали в пустые ворота. Голландки больше хотели сегодня победить".

"Делаю замечание в адрес тренеров - не могут девять человек выиграть такой напряженный матч, где играют атлетичные соперницы. Одна Анечка Вяхирева не может решить судьбу сборной, хотя за сегодняшнюю игру низкий ей поклон. Настоящей команды, которая была весь турнир, сегодня не было", - добавил собеседник агентства.