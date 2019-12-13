Президент "Куньлуня": целью сборной Китая является попадание в десятку рейтинга IIHF

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Мужская сборная Китая по хоккею ставит цель попасть в десятку лучших национальных команд мира в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом ТАСС рассказала президент "Куньлуня" Ао Мэн.

На данный момент сборная Китая занимает 32-е место рейтинга IIHF и на чемпионате мира 2020 года выступит в четвертом по силе дивизионе.

"Женская сборная Китая занимает 20-е место в мире, а мужская - 32-е. Наша цель - попасть в топ-10, для этого нам нужно больше игроков. Мы автоматически квалифицировались на Олимпиаду и постараемся выступить как можно лучше", - отметила Ао Мэн.

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Китае с 4 по 20 февраля.